Искусственный интеллект способен победить резистентность к антибиотикам: первые доказательства

Международная команда ученых под руководством доктора Герхарда Кенига из Университета Портсмутачени, предоставила первые доказательства, что искусственный интеллект (ИИ) может справиться с устойчивостью бактерий. Помогут ему в этом уже существующие лекарства.

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Искусственный интеллект анализирует множество различных вариантов и факторов, и в результате выдает оптимальные рекомендации для дополнительных "ингредиентов".

Справка. Ежегодно от устойчивых к антибиотикам бактерий умирает примерно 700 тысяч человек. Ожидается, что это количество вырастет до миллионов. Без эффективных антибиотиков, по прогнозам, продолжительность жизни сократится на 20 лет.

В поисках решения проблемы, группа исследователей применила технологию на основе искусственного интеллекта.

Обычно, разработка нового антибиотика начинается с поиска новой мишени, необходимой для выживания бактерий. Это очень долгий и сложный процесс. В новой работе ученые решили усовершенствовать уже существующие препараты. Однако перед этим с помощью ИИ они выяснили, как именно их необходимо модифицировать для преодоления устойчивости.

Если суперкомпьютеры могут победить чемпиона мира по шахматам, то почему они не могут победить бактерии,

– заявил автор работы Герхард Кенинг.

Эффективность технологии

Рекомендации ИИ позволили ученым модифицировать лекарства, которые оказались в 56 раз активнее против бактериальных штаммов. Суперкомпьютер анализировал множество факторов, таких как:

растворимость;

эффективность проникновения в бактерии;

блокирование выработки у них белка.

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Это заняло всего несколько недель, однако экспериментальное подтверждение результата проводили в течение нескольких лет.

"Использование вычислительного подхода ускоряет и удешевляет разработку новых производных антибиотиков, а прогнозирование активности химического соединения до его синтеза также помогает избежать химических отходов", – сказал Кенинг.