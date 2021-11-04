Коронавирус повреждает сосуды

За два года пандемии COVID-19 ученые увидели, что коронавирус серьезно повреждает кровеносные сосуды и эндотелий, который выстилает их. Вследствие этого у больных COVID-19 пациентов в три раза выше риск сердечного приступа и инсульта, а также вероятность развития других сердечно-сосудистых патологий.

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Белки коронавируса имеют ключевую роль

Чтобы раскрыть механизм этих повреждений, ученые из Израиля изучили функции белков, окружающих SARS-CoV-2. Они увидели, что SARS-CoV-2 состоит из 29 различных белков. В ходе исследования они протестировали реакцию каждого из белков в образцах клеток сосудов человека.

5 из 29 ответственны за наибольшие повреждения сосудов и эндотелия. Именно эти данные имеют важное значение для клинического применения в будущем,

– говорится в исследовании.

Перспектива открытия

Понимание терапевтической цели позволит разработать лекарства, которые будут нацелены на эти белки. Это также поможет остановить или хотя бы минимизировать поражение сосудов.

Возможно, лекарства-кандидаты удастся найти среди уже имеющихся препаратов. Также вполне вероятно, что профилактические меры, нацеленные на белки, нужны всем пациентам с COVID-19 в средней и тяжелой форме болезни для предотвращения тяжелых осложнений на сердечно-сосудистую систему.

Коронавирус нарушает работу сердца

Источник: JAMA Cardiology study

Предварительно ученые провели исследование, которое показало, что среди 100 человек, выздоровевших от COVID-19 в течение последних 2 – 3 месяцев, нарушения в работе сердца были в 78%, а у 60% было активное воспаление миокарда.

Для того, чтобы выявить ковидные изменения на сердце, всем пациентам, у которых подозревают такие проблемы, необходимо делать электрокардиограмму, эхокардиографию (то есть УЗИ сердца), а в некоторых случаях еще и МРТ-диагностику с контрастным веществом.