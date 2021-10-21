Домашний режим для пенсионеров

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители Москвы старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны будут соблюдать домашний режим с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года.

Внимание Недостаток йода и лишний вес: неочевидные причины, которые мешают похудеть

Условия домашнего режима

Режим смогут не соблюдать люди, переболевшие ковидом в течение последних 6 месяцев или те, кто прошел вакцинацию.

"Домашний режим" необходимо соблюдать по месту постоянного проживания или на даче. Разрешены прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе.

Работающие граждане имеют право оформить больничный.

Удаленный режим для офисных работников

Кроме того, в этот период мэрия Москвы обязала работодателей перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников, а также всех работников старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Уточнили, что требование дистанционного режима не коснется сотрудников, чье присутствие на работе критически важное, а также вакцинированных и работников, которые переболели.

Ситуация критическая

Кроме того, мэр Москвы отметил, что во время этой волны коронавирусная болезнь распространяется быстрее, чем когда-либо. Большинство инфицированных невакцинированные!

В России сообщают, что количество беременных женщин, которые лежат в реанимации с тяжелой формой COVID-19, в этом году также удвоилось. Частота инфицирования среди детей и подростков до 18 лет также выросла, причем примерно у половины из них наблюдаются клинические симптомы.

Внимание! Именно в Москве зарегистрировали наибольший прирост больных коронавирусом в течение последних суток – заразились 7 897 человек, подобные показатели фиксируют несколько суток подряд.

Актуальная статистика COVID-19 в России