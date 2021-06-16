В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию против COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан. Вслед за столицей аналогичный документ выпустили власти Подмосковья.

Указ приняли с целью выполнения постановления Роспотребнадзора Москвы, согласно которому до 15 июля первый компонент вакцины должны получить не менее 60% работников здравоохранения, образования, сферы услуг, госслужащих и всех, кто по роду деятельности тесно взаимодействует с людьми.

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Второй компонент вакцины должны получить до 15 августа. Сергей Собянин назвал это решение "крайне трудным", но необходимым, поскольку ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматично.

В больницах лежит более 12 тысяч человек различной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков. За последние сутки умерло более 70 человек,

– написал он.

Согласно указу, в Москве до 1 июля будет создана информационная система, с помощью которой будет контролироваться ход вакцинации. В свою очередь, департамент здравоохранения определит потребность в вакцине, холодильном оборудовании и бригадах. Предприниматели обязаны предоставлять сведения о сотрудниках, которым необходима прививка.

Коронавирус в Москве

За минувшие сутки в городе выявлено 5 782 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализированы 1 778 человек, умерли 75 пациентов.

Ранее мэрия Москвы усилила ограничительные меры: с 13 по 20 июня объявили выходными, в это время горожане не смогут посещать зоопарки, фуд-корты и детские игровые комнаты.

Заведения общественного питания будут принимать посетителей только до 23:00, а до 6:00 работать только на доставку.

Организациям порекомендовали перевести на удаленную работу не менее 30% непривитых сотрудников.