В Україні немає обладнання для виявлення нових штамів коронавірусу. Наприкінці січня Центр громадського здоров'я направив зразки до лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я в Німеччині, але відповіді поки що немає.

Україна в сірій зоні

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький зауважив, поки Україна чекає результатів аналізів з Німеччини, ми перебуваємо у так званій "сірій зоні".

До теми Нових штамів коронавірусу в Україні поки що не виявляли, – ВООЗ

Те, чи є в Україні мутовані версії коронавірусу знати важливо, адже це потрібно для прогнозування ефективності вакцинації.

Михайло Радуцький “Водночас ситуація з поширенням "британського" та "південноафриканського" штамів вірусу вкрай напружена. Особливо турбує те, що ефективність вакцинування пацієнтів з мутаціями вірусу нижча, ніж громадян з більш традиційними штамами”.

Потрібні потужні лабораторії

Так, за словами Радуцького, питання наявності в Україні сучасної лабораторії все більш загострюється.

Міжнародні партнери підтвердили, що Україна отримає обладнання та реагенти для лабораторії в межах співпраці ЦГЗ та американської CDC,

– зауважив депутат.

Що відомо про мутації коронавірусу

За даними Sky news

Новий штам вірусу виявили в ПАР в середині грудня.

Тоді ж іншу небезпечну мутацію коронавірусу також виявили в Великій Британії. Заразність цього штаму приблизно на 50% вище відомих раніше варіантів SARS-CoV-2. Так, мутація дозволяє коронавірусу легше проникати в здорові клітини і міцніше утримуватися в них.



Мутацій коронавірусу вже виявлено чимало, одна з найзначніших – N501Y / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу