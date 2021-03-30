В Министерстве здравоохранения планируют вакцинировать от коронавируса по меньшей мере 60% населения до конца 2021 года. Это возможно, если Украина будет иметь достаточное количество вакцины.

Такой прогноз озвучил глава Минздрава Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов. И подчеркнул, что речь идет о взрослом населении в возрасте от 18 лет.

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Степанов назвал планы Минздрава по вакцинации

"До конца года мы точно должны вакцинировать не менее 60% взрослого населения Украины", – отметил он.

Министр здравоохранения пояснил, что воплотить этот прогноз в реальность возможно при условии, что у нас будет достаточно вакцины. В частности если другие государства прекратят подводить Украину.

Такого пиратства, как во времена пандемии, мир еще не знал. Когда страны просто блокируют экспорт, несмотря на любые подписанные контракты,

– подчеркнул он.

Степанов считает, что с соответствующим количеством вакцины можно будет прививать до 5 миллионов граждан в месяц.

"У нас 11,5 тысячи кабинетов прививок. Даже по 40 вакцинаций в день – это всего 450. Это 10 миллионов в месяц", – подсчитал он

Глава Минздрава подчеркнул, что такой масштабной кампании по вакцинации Украина еще не проходила.

Ситуация с вакцинацией в Украине: последние новости

За минувшие сутки, 29 марта, в Украине прививки против коронавируса сделали 14 433 людям. Из них первую дозу препарата получили 14 432 человек.

Уже 2 человека в Украине получили 2 дозы препарата. Это означает, что они полностью закончили вакцинацию против COVID-19.

По данным StateWatch, Минздрав потратил порядка 1,6 миллиарда на закупку вакцины по бюджетной программе "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19". Это 40% от общего объема программы.



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