МОЗ рассказали, какие области лидируют по количеству госпитализированных пациентов с COVID-19
Источник:Коронавирус инфо
В последнее время в Украине едва ли не ежедневно регистрируют рекордные цифры заболеваемости коронавирусом. Увеличивается и количество госпитализированных с этой инфекцией.
Стремительный рост числа пациентов с COVID-19 наблюдается именно в тех регионах, где наименьший процент вакцинированных лиц. Преимущественно, это западные области.
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Лидеры госпитализаций
Так, Ивано-Франковская область лидирует по заполненности ковидных отделений – 64,8% (2 193 человека).
Также высокий уровень госпитализаций зафиксировали в таких областях:
- Хмельницкой;
- Ровненской;
- Тернопольской.
В целом в стране заполненность ковидных отделений составляет 38%. Сейчас госпитализировали в общей сложности 26 681 человек.Справка. За последние сутки, 2 февраля, в больницы госпитализировали 4 136 человек с подтвержденным COVID-19 или имеющимися признаками болезни.
Рекорд новых больных
В целом в Украине сейчас также зафиксировали очередной рекорд больных – 39 620 случаев коронавируса. К сожалению, от болезни умерли еще 210 человек. В то же время выздоровели 9 390 пациентов – их уже выписали из больницы.
Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (2 437) и в таких областях:
- Одесской – 2 982;
- Житомирской – 2 933;
- Ивано-Франковской – 2 423;
- Львовской – 2 369;
- Хмельницкой – 2 283 областях.
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