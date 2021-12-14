Проще всего будет, конечно же, вакцинированным украинцам. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида.
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Людям хочется сказать: "Пожалуйста, вакцинируйтесь, защитите жизни", ибо по нашим прогнозам новая волна коронавируса будет уже зимой, и для вакцинированных пережить ее будет намного проще,
– сказал Комарида.
Уровень смертности упал
Также он добавил, что в Украине один из самых низких уровней смертности от коронавируса. Все это – заслуга украинских медиков.
"Речь идет о пиковых периодах, если сравнивать пик с пиком, который в каждой стране происходит в разное время", – пояснил он.
Когда ждать новую волну
Следующая волна заболеваемости коронавирусом в Украине наступит примерно 15 – 20 февраля. Такие прогнозы озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге 14 декабря. Для того, чтобы этого избежать нужно вакцинировать как можно больше людей ежедневно.
Коронавирус и вакцинация в Украине
- На днях Украина выполнила требование ВОЗ – мы полностью вакцинировали против коронавируса 40% взрослого населения.
- Между тем с начала вакцинальной кампании, которая стартовала 24 февраля, в Украине против коронавируса вакцинировали 14 174 401 человека.
- За прошедшие сутки недуг обнаружили у 7 283 человек, зафиксировали 387 летальных исходов, 27 130 пациентов выздоровели.
Почему важно вакцинироваться / Инфографика 24 канала