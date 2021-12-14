В МОЗ сообщили, кто из украинцев легче переживет зимнюю волну COVID-19

Новая волна коронавируса накроет Украину уже этой зимой. Впрочем, не всем удастся ее спокойно пережить.

Проще всего будет, конечно же, вакцинированным украинцам. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида.

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Людям хочется сказать: "Пожалуйста, вакцинируйтесь, защитите жизни", ибо по нашим прогнозам новая волна коронавируса будет уже зимой, и для вакцинированных пережить ее будет намного проще,

– сказал Комарида.

Уровень смертности упал

Также он добавил, что в Украине один из самых низких уровней смертности от коронавируса. Все это – заслуга украинских медиков.

"Речь идет о пиковых периодах, если сравнивать пик с пиком, который в каждой стране происходит в разное время", – пояснил он.

Когда ждать новую волну

Следующая волна заболеваемости коронавирусом в Украине наступит примерно 15 – 20 февраля. Такие прогнозы озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге 14 декабря. Для того, чтобы этого избежать нужно вакцинировать как можно больше людей ежедневно.

Коронавирус и вакцинация в Украине

На днях Украина выполнила требование ВОЗ – мы полностью вакцинировали против коронавируса 40% взрослого населения.

Между тем с начала вакцинальной кампании, которая стартовала 24 февраля, в Украине против коронавируса вакцинировали 14 174 401 человека.

За прошедшие сутки недуг обнаружили у 7 283 человек, зафиксировали 387 летальных исходов, 27 130 пациентов выздоровели.



Почему важно вакцинироваться / Инфографика 24 канала

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