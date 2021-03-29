У МОЗ заявила, що CoronaVac формує тривалий імунітет навіть до мутацій коронавірусу
Пресслужба МОЗ України повідомляє, що китайська вакцина CoronaVac компанії Sinovac ефективна навіть при мутаціях коронавірусу.
Источник:24 канал
Советник министра здравоохранения, эпидемиолог Наталья Виноград подчеркнула, что вакцина CoronaVac содержит четыре антигена вируса.
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Наталья Виноград добавила, что у этой вакцины есть ряд преимуществ перед другими препаратами.
Инактивированная вакцина CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech содержит все четыре антигена вируса, формирует длительный поствакцинальный иммунитет даже с учетом мутаций вируса,
– сообщили в Минздраве.
К слову, 25 марта в Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac (200 тысяч доз) производства китайской компании Sinovac. Всего Украина закупила 2 миллиона доз вакцины.
Добавим, Украина в ближайшее время может получить 300 тысяч доз вакцины AstraZeneca и 117 тысяч доз вакцины Pfizer от коронавирусной болезни.
Информация взята из данных пресс-службы Офиса президента.
"Ожидается, что в ближайшее время Украина получит в рамках программы COVAX 300 тысяч доз вакцины AstraZeneca и 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Вакцинация второй дозой начнется с конца мая, то есть через 12 недель после первой прививки. Именно по такому алгоритму формируется прочный иммунитет" , – заявили представители ОП.
Чем отличаются вакцины против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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