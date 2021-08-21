Особенно, когда музыкальный отрывок имеет незаконченный или неопределенный характер. Поэтому, человеческий мозг способен "додумать" мелодию и воспринять ее как завершенную, если она заканчивается определенным образом.

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Новый феномен

Так наш мозг пытается "предсказать будущее". Этот же феномен, по мнению исследователей, касается и додумывания речи и других явлений, протекающих во времени.

То есть фактически специалисты выяснили, что мозг способен давать предсказания на будущее. До этого считалось, что мы оцениваем музыкальные мелодии только постфактум, но не способны "предусмотреть" то, чем они закончатся.

Исследования ученых включало 2 эксперимента

1. В первом – слушали хоральные мелодии Баха

При этом участники могли приостанавливать или перезапускать музыку, нажимая клавишу на клавиатуре. В общем участвовали 38 человек.

Затем волонтеров проверили, насколько хорошо они запоминают мелодии. Зная условия, участники внимательно прислушивались к звукам.

2. Во втором эксперименте испытуемые слушали одни и те же музыкальные отрывки

Затем они оценивали, насколько завершено эти отрывки звучали. Выяснилось, что люди считали, что мелодии, которые заканчиваются на высокоэнтропийном тоне (то есть неопределенные) – завершенные, хотя это была малая часть всего произведения. Также на них дольше задерживали внимание. В общем проверял то, как "додумывают" мелодию 31 доброволец.

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Выводы

Исходя из этого ученые сделали вывод, что примерно так же человеческий мозг оценивает законченность, когда речь доходит до языка, движений или других процессов: автоматически додумывает окончание того или иного "сюжета" в нашей жизни.