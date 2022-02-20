Новые результаты исследования объясняют отличия в симптомах аутизма у детей, а также указывают, что необходимо учесть гендер во время диагностики.

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Несмотря на то, что аутизм относится к неизлечимым заболеваниям, ранняя диагностика позволяет своевременно начать профилактику и улучшить поведенческие симптомы у ребенка.

К слову! Расстройство аутистического спектра (РАС) в 4 раза чаще встречается у мальчиков, чем у девочек, поэтому большинство исследований природы аутизма сосредоточено именно на них. Кроме того, у девочек обычно слабее проявляются симптомы расстройства, поэтому и так сложная диагностика, которая зависит от опыта врача, задерживается.

Гендерные отличия аутизма

Поэтому команда ученых решила изучить гендерные отличия в признаках аутизма. Они проанализировали снимки МРТ головного мозга у 637 мальчиков и 136 девочек.

В первую очередь ученым удалось разработать алгоритм, отличавший снимки мальчиков с аутизмом от снимков девочек. Его точность составила 86%.

Затем уникальные паттерны аутизма подтвердили в сравнении со снимками 976 здоровых детей без РАС.

Основные отличия паттернов мозга мальчиков и девочек с аутизмом наблюдались в центрах, отвечающих за двигательную функцию, речь и зрительно-пространственное внимание.

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Примечательно, что чем больше мозговые паттерны девочек были похожи на аналогичные у мальчиков, тем сильнее проявлялись симптомы РАС.

Эти результаты следует использовать для улучшения методов диагностики и лечения РАС, особенно у девочек,

– заявил автор работы Винод Менон.

Дело в том, что сейчас диагноз устанавливают примерно в возрасте 3 – 5 лет, когда лучшее время для терапевтического воздействия уже упущено.