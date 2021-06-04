Мозг похож на яички больше, чем на любой другой орган

У человеческого мозга и яичек огромное количество общих генов и белков. Эти органы похожи друг на друга больше, чем на любую другую часть организма.

Это выяснили ученые из Португалии после анализа экспрессии 33 689 генов в 15 тканях человека. Мозг состоит из 14 315 различных белков, яички – из 15 687.

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Что общего в яичках и мозге

При этом общими для двух органов оказались 13 442 протеинов. Известно, что нейроны мозга поддерживаются глиальными клетками, а тестикулах – клетками Сертоли. Оба типа клеток производят лактат, который является источником энергии.

Энергии мозгу и яичкам нужно очень много. Первом – для выполнения когнитивных функций, тестикулам – для ежедневного производства миллионов сперматозоидов. Чтобы не "перегореть", в тканях обоих органов имеются схожие защитные барьеры: гематоэнцефалический и гемато-тестикулярный.

Наконец, общие для мозга и яичек белки участвуют в экзоцитозе – перемещении веществ изнутри клетки во внешнюю среду: нейроны передают нейромедиаторы, а сперматозоиды - соединение, позволяют оплодотворить яйцеклетки.

Ученые пока не пришли к пониманию, почему мозг и тестикулы так похожи. Но они уже давно установили, что существует связь между сексуальной дисфункцией и расстройствами мозга, а также между интеллектом и качеством спермы.