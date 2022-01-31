Ученые из США выяснили, как работает этот механизм: оказывается, мы видим не происходящее в реальном времени, а картину происходящего за последние 15 секунд.

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Эксперимент, который можно провести самостоятельно

Для того чтобы убедиться в этом, можно взять смартфон и снять все, на что вы смотрите, двигаясь по квартире. У вас получится снять отрывочный видеопоток, который расплывается и совсем не похож на четкую, стабильную картинку, к которой вы привыкли благодаря работе мозга.

Так происходит, потому что мозг автоматически сглаживает полученные визуальные образы. Вместо того, чтобы анализировать каждый визуальный сигнал, мы получаем в каждый момент времени усредненное изображение того, что видели за последние 15 секунд.

Далее совмещая объекты, которые кажутся мозгу похожими, он "обманывает" нас, создавая иллюзию стабильной среды.

Интересно! Другими словами, мозг – как машина времени, постоянно отправляющая нас обратно на 15 секунд, чтобы мы могли справиться с потоком визуальной информации.



Если бы он показывал нам, что мы видим в реальном времени, мир казался бы нам хаотическими пятнами света и тени, постоянной галлюцинацией.

Научный эксперимент

Ученые из Исследовательского института Карнеги провели эксперимент – они попросили сотни участников посмотреть видеозапись быстро стареющего человека. За 30 секунд им нужно было сравнить человека в начале записи с лицом в конце и оценить разницу в возрасте.

Большинство ответило, что лицо младше, чем на самом деле, что возраст соответствует изменениям, которые были показаны на 15-й секунде записи.

Другими словами, мозг оценивал не последние кадры, а то, что происходило недавно, прогнозируя настоящее. Так проще, эффективнее и менее энергозатратно.

Это значит, что наша способность замечать визуальные отличия в ситуации, где требуется абсолютная точность, ненадежна.