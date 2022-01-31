Мозг показывает нам картину происходящего за последние 15 секунд

Наши глаза ежесекундно воспринимают огромный поток визуальной информации – миллионы форм, цвета двигаются и меняются вокруг нас. Мозгу приходится обрабатывать картинку полную преград, создавая иллюзию стабильности.

Ученые из США выяснили, как работает этот механизм: оказывается, мы видим не происходящее в реальном времени, а картину происходящего за последние 15 секунд.

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Эксперимент, который можно провести самостоятельно

Для того чтобы убедиться в этом, можно взять смартфон и снять все, на что вы смотрите, двигаясь по квартире. У вас получится снять отрывочный видеопоток, который расплывается и совсем не похож на четкую, стабильную картинку, к которой вы привыкли благодаря работе мозга.

Так происходит, потому что мозг автоматически сглаживает полученные визуальные образы. Вместо того, чтобы анализировать каждый визуальный сигнал, мы получаем в каждый момент времени усредненное изображение того, что видели за последние 15 секунд.

Далее совмещая объекты, которые кажутся мозгу похожими, он "обманывает" нас, создавая иллюзию стабильной среды.

Научный эксперимент

Другими словами, мозг – как машина времени, постоянно отправляющая нас обратно на 15 секунд, чтобы мы могли справиться с потоком визуальной информации.Если бы он показывал нам, что мы видим в реальном времени, мир казался бы нам хаотическими пятнами света и тени, постоянной галлюцинацией.

Ученые из Исследовательского института Карнеги провели эксперимент – они попросили сотни участников посмотреть видеозапись быстро стареющего человека. За 30 секунд им нужно было сравнить человека в начале записи с лицом в конце и оценить разницу в возрасте.

Большинство ответило, что лицо младше, чем на самом деле, что возраст соответствует изменениям, которые были показаны на 15-й секунде записи.

Другими словами, мозг оценивал не последние кадры, а то, что происходило недавно, прогнозируя настоящее. Так проще, эффективнее и менее энергозатратно.

Это значит, что наша способность замечать визуальные отличия в ситуации, где требуется абсолютная точность, ненадежна.