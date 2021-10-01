Что отвечает за запоминание историй

Исследование американских нейробиологов показало, что за объединение отдельных событий в историю отвечает гиппокамп.

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Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе применили функциональную магнитно-резонансную томографию, чтобы просканировать мозг добровольцев, пока те слушали записи коротких рассказов. Потом они пытались их вспомнить.

То, что происходит с нами в реальной жизни, не всегда связано напрямую, но нам проще вспомнить детали каждого события, если они будут связаны в логически последовательный нарратив,

– пояснил Брендан Кон-Шихи, автор исследования.

Что это были за рассказы

Эти рассказы были специально созданы для исследования. У них был главный и второстепенные герои и некое событие, изложенное в двух частях. Впрочем, было определенное отличие:

у половины историй между частями была логическая связь;

в других рассказах – ее не было.

Исследователи проигрывали истории волонтерам, пока те находились в аппаратах для томографии, а на следующий день сканировали их снова, пока участники вспоминали услышанное. Затем ученые сравнили паттерны активности гиппокампа между процессами слушания и вспоминания.

То как мы запоминаем события

Как и ожидалось, больше сходства в активности гиппокампа отметили в тех случаях, когда рассказы были последовательными. Это показывает, что когерентные воспоминания сплетены воедино.

Когда вы вспоминаете второе событие, вы обращаетесь к первому и "внедряете" его часть в новое воспоминание,

– сказал Кон-Шихи.

Изучение новой информации

В следующей фазе эксперимента нейробиологи сравнили паттерны активности гиппокампа во время изучения и добычи новой информации. Обнаружили, что во время воспоминаний тех историй, которые образуют четкий логический рассказ, гиппокамп привлекает больше информации о втором событии.

То есть, именно в момент второго события гиппокамп формирует четкое воспоминание. Важно – что рассказ должен быть последовательным.

Главные выводы

Вывод нейробиологов заключается в том, что хотя в процессе формирования воспоминаний вовлечены и другие участки мозга, функция гиппокампа состоит в соединении этих элементов во времени и в формировании последовательного и логического рассказа.

Исследования того, как работает память помогут врачам диагностировать симптомы деменции или травм мозга на ранних стадиях.