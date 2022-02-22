В мозге человека нашли нейроны, которые реагируют только на пение

В 2015 году нейробиологи из MIT обнаружили популяцию нейронов в слуховой коре головного мозга, которая реагирует исключительно на музыку. Оказалось, что есть специфические нейроны, которые реагируют только на пение.

Так, ученые обнаружили в мозге специфические нейроны, которые вспыхивают лишь тогда, когда человек слышит живое пение. Это доказывает, что в слуховой коре мозга существует разделение функций, которое совпадает с интуитивным распределением музыки на виды.

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Глубокий взаимосвязь музыки с мозгом человека возник, вероятно, 4,4 миллиона лет назад, когда первые австралопитеки встали на задние конечности и пошли – есть гипотеза, что ритм шагов сделал наших предков настолько восприимчивыми к особо организованных звуков, что у нас развились специальные нейронные сети, предназначенные только для обработки и интерпретации музыкальной информации.

В статье 2015 года авторы использовали фМРТ для сканирования мозга участников, которые слушали коллекцию из 165 звуков. Туда включили как повседневные звуки вроде лая собак или шума автомобилей, так и разные типы речи и музыки.

Однако метод фМРТ, который измеряет изменения в токе крови, имеет ограничения. Гораздо более точный метод записи электрической активности – электрокортикография, которая считывает паттерны активности с помощью вживленных в мозг электронов. Основной изъян этого метода – высокая инвазивность. Очень непросто найти добровольцев, согласных на сверление черепа.

Метод электрокортикографии широко применяется на пациентах с эпилепсией, которым предстоит операция. Некоторые из них соглашаются выступить добровольцами в научных исследованиях. Так случилось и на этот раз.

Результаты исследования