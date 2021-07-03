В мозге нашли нервную сеть, которая отвечает за духовность

Ученые из США сумели четко локализовать духовность в определенной нервной сети стволовой части мозга. Исследователи были поражены, когда узнали, что нервная сеть духовности расположена в одной из самых эволюционно законсервированных структур мозга.

Нервную сеть, связанную с религиозностью, обнаружили в определенной зоне серого вещества (ОСВ), которая участвует в нескольких функциях, в частности в преодолении страха, управлении боли, альтруистическом поведении и безусловной любви.

К теме Младенцы видят то, чего не видят взрослые

Наши результаты указывают на то, что духовность и религиозность коренятся в фундаментальной, нейробиологической динамике и глубоко переплетены с нервной тканью,

– заявил один из авторов исследования Майкл Фергюсон из Гарвардской Медицинской школы.

Как проводилось исследование:

Ученые применили метод создания схемы поврежденной сети. Он позволяет сопоставлять сложное поведение человека с определенными нервными сетями по расположению поврежденных участков.

Во время анализа ученые использовали опубликованные данные о 88 пациентах, прошедших операцию по удалению опухоли мозга. Их опросили о духовности до и после операции.

Затем исследователи подтвердили результаты с помощью второго набора данных от более 100 участниках, которых ранили в голову во время Вьетнамской войны.

Результаты довольно неожиданные

30 из 88 пациентов сообщили о росте духовного чувства до и после операции, 29 заявили о снижении уровня духовности и еще 29 не заметили никаких изменений.

С помощью нейрохирургического метода ученые обнаружили, что духовность коррелирует с нервной сетью в определенных регионах мозга с центром в ОСВ. В ней есть положительные и отрицательные узлы, повреждения которых повышают или снижают духовность. Результаты, полученные у второй группы пациентов, подтверждают это открытие.

Кроме этого, в медицинской литературе исследователи нашли несколько отчетов о больных, которые становились очень религиозными людьми после травм мозга, которые повредили негативные узлы цепи. Поврежденные участки, которые коррелируют с другими неврологическими и психиатрическими симптомами, также пересекаются с нервной цепью духовности.

Интересно, что травмы, которые вызывают болезнь Паркинсона, пересекаются с положительными узлами этой цепи, то есть ассоциированы с пониженной религиозностью. А зоны, которые вызывают бредовые идеи и синдром чужой конечности, пересекаются с отрицательными узлами, которые повышают духовность.