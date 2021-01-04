Ученые из США тщательно проанализировали ткани мозга умерших в результате коронавируса. Характер обнаруженных повреждений оказался довольно неожиданным.

Ученые не нашли доказательств того, что коронавирус инфицирует мозг напрямую. Поэтому они считают, что воздействие болезни на мозг является результатом иммунной реакции на вирус. Результаты работы опубликованы на официальном сайте Национального института неврологических расстройств и инсульта.

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Как проводилось исследование

Ученые провели глубокое исследование образцов тканей головного мозга 19 умерших вследствие коронавируса.

Возраст пациентов составлял от 5 до 73 лет.

Некоторые из них имели диабет, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания.

Для анализа ученые использовали специализированный аппарат МРТ. Он в 4 – 10 раз чувствительнее большинства современных томографов.

Особое внимание ученые обратили на образцы обонятельных луковиц и ствола мозга, которые считаются наиболее уязвимыми к вирусу SARS-CoV-2. В обоих случаях исследователи обнаружили много признаков гиперинтенсивности (которые указывают на воспаление) и гипоинтенсивности (характерно для кровотечений).

При сканировании образцов мозга признаки гиперинтенсивности выражались яркими пятнами и тонкими кровеносными сосудами, которые иногда пропускали некоторые белки крови (в частности фибриноген). Ученым показалось, что именно это вызвало иммунную реакцию. Признаками гипоинтенсивности были сгустки крови и поврежденные кровеносные сосуды, но в этих областях иммунной реакции не наблюдалось.

Мы были удивлены. Мы ожидали увидеть повреждения, вызванные нехваткой кислорода. Вместо этого мы увидели мультифокальные области повреждения, которые обычно связаны с инсультами и нейровоспалительными заболеваниями,

– рассказала автор исследования Авиндра Нат.

Для того, чтобы выявить SARS-CoV-2 в тканях мозга, специалисты использовали несколько методов идентификации генетического материала или белков коронавируса. Впрочем, ни при одном анализе ученые не подтвердили присутствие вируса в тканях. Поэтому исследователи подозревают, что обнаруженные ими повреждения были вызваны не прямым действием SARS-CoV-2.

В будущем группа исследователей планирует изучить, как COVID-19 вредит кровеносным сосудам мозга и на сколько длительные симптомы он вызывает.