В мозге человека обнаружили нервную сеть, отвечающую за духовность

Более 80% людей считают себя религиозными или духовными. Однако исследований этого феномена крайне мало, теперь же американским ученым удалось обнаружить участок мозга, где "локализуется" духовность.

Нервная сеть, которую связывают с религиозностью, обнаружили в зоне серого вещества, ответственной за несколько функций, в частности, она участвует в преодолении страха, управлении болью, отвечает за альтруистическое поведение.

К теме В кишечнике человека обнаружили десятки тысяч неизвестных науке вирусов

Наши результаты указывают на то, что духовность и религиозность берут свое начало в фундаментальной, нейробиологические динамике. Кроме того, духовность имеет связь с нервной тканью,

– сказал один из авторов исследования Майкл Фергюсон из Гарвардской медицинской школы.

Ученые отметили, что поражены своим открытием, ведь не ожидали, что нервная сеть духовности расположена в одной из самых эволюционно законсервированных структур мозга.

Детали исследования

Ученые нашли эту связь благодаря методике создания схемы поврежденной сети, которая позволяет сопоставлять сложное поведение человека с определенными нервными сетями по расположению поврежденных участков.

Они использовали опубликованные ранее данные о 88 пациентах, которые прошли операцию по удалению опухоли мозга. Пациенты прошли анкетирование, касательно духовности до и после операции.

Затем исследователи подтвердили результаты с помощью другого набора данных о 100 участниках, получивших ранения головы во время Вьетнамской войны – их также опрашивали.

Из 88 пациентов 30 сообщили о росте духовного чувства до и после операции, 29 из них заявили о снижении духовности и еще 29 – не заметили никаких изменений.

Нейробиологические связи

Применив нейрохирургический метод, ученые обнаружили, что духовность коррелирует с нервной сетью в определенном регионе мозга – серого вещества. В ней есть положительные и отрицательные узлы, повреждения которых повышают или снижают духовность.

Результаты, полученные у второй группы пациентов, подтверждают это открытие. К тому же в медицинской литературе исследователи нашли несколько отчетов о пациентах, которые стали слишком религиозными после того, как получили травму мозга – в результате повреждения "отрицательных узлов цепи".

Расположение поврежденных участков, которые коррелируют с другими неврологическими и психиатрическими симптомами, также пересекаются с нервной цепью духовности.

В частности, травмы, вызывающие болезнь Паркинсона, имели связь с положительными узлами в этой цепи, то есть ассоциированы с пониженной религиозностью.

Что доказывает открытие

Ученые отметили, что их открытие не доказывает и не убеждает в том, что религия – это иллюзия, или что болезнь Паркинсона возникает от недостатка религиозной веры.

Напротив, исследование указывает на глубокие корни духовных верований в той части нашего мозга, которая участвует во многих важных функциях.