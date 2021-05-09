У Центрі громадського здоров'я розповіли про незвичайне дослідження, у якому взяли участь 12 добровольців. Їх розділили на 3 групи, кожна з яких втирала на неушкоджену шкіру 95%, 85% та 55% розчини етилового спирту.

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Учасники втирали антисептик в шкіру дуже інтенсивно – 20 разів по 4 мілілітри впродовж 30 секунд із перервою у хвилину.

За результатами дослідження сенсації не вийшло – концентрації етанолу та оцтового альдегіду в крові добровольців ледь підвищувались.

У іншому схожому дослідженні виміряні концентрації ізопропілового спирту були у 270 разів нижчими, ніж токсична концентрація цього спирту в крові.

А отже, використання спиртових розчинів для знезараження шкіри рук є цілком безпечним і призвести до сп’яніння не може,

– зауважили в Центрі громадського здоров'я.

Обробляйте руки 30 секунд. Це важливо, інакше небезпечні мікроби можуть вижити.

Під час використання антисептика спочатку нанесіть його на поверхню однією руки, а потім розподіліть по всій поверхні обох рук. Важливо не витирати антисептик поки руки не висохнуть.

Багато бруду збирається під нігтями, тож особливу увагу приділіть їхньому очищенню.

У разі частого користування антисептиком застосовуйте крем для рук, аби уникнути сухості та тріщин шкіри.

Тримайте антисептик якомога далі від дітей, адже симпатичні баночки дуже притягують малечу, але спирт, який є в антисептику, дуже токсичний.

Антисептики на основі спирту можуть швидко зменшити кількість мікробів на руках у деяких ситуаціях, але вони не панацея від усіх видів мікробів. Для видалення деяких з них ефективніше вимити руки з милом.



Як змінюються руки під час миття / Інфографіка 24 каналу