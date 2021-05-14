Водночас можливо колективний імунітет і не потрібен, щоб повернути життя до звичного ритму, адже це не єдиний варіант виходу з пандемії.

До теми Ляшко розповів, як боротися з наслідками COVID-19

Що таке колективний імунітет

Термін колективний імунітет часто застосовують при моделюванні різних інфекційних хвороб, і він передбачає достатню кількість людей, які отримали імунітет до конкретного захворювання. Це своєю чергою не дозволяє інфекції поширюватися масштабно. У контексті пандемії COVID-19 така концепція є не надто актуальною.

Індукований вакциною поріг колективного імунітету для COVID-19, ймовірно, становить понад 80%, якщо враховувати нові, мутовані варіанти інфекції.

Зрештою, досягнення колективного імунітету – це питання ставлення самих людей. Замість того, щоб сподіватись на колективний імунітет, слід зосередити свої зусилля на протидії та захисту через вакцинацію та переривання ланцюгів передачі інфекції.

Скільки часу приблизно потрібно, щоб сформувати колективний імунітет

Навіть якщо колективний імунітет вдасться досягнути за допомогою вакцинації, подолання хвороби, ймовірно, займе десятки років (як у випадку з поліомієлітом).

Є також і великий ризик того, що колективний імунітет з часом перестане діяти (як це було з коклюшем).

Який вихід?

Вакцинація! Водночас попри те, що в США досить успішна кампанія вакцинації від коронавірусу, наразі кожен п'ятий американець заявив, що ніколи не зробить щеплення від COVID-19, крім того, імунітет від вакцини, також навряд чи буде постійним. Тому, потрібні будуть регулярні щеплення.

Також важливо уже зараз подбати про те, щоб катастрофічні пандемії більше не повторювалися в майбутньому.