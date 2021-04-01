Ученые обнаружили в Африке новый вид коронавируса, который может содержать 40 мутаций. Первого зараженного обнаружили в Танзании.

Глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг рассказал, что новый вид вируса сейчас изучают в лаборатории в Южно-Африканской республике.

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По словам ученого, этот вирус заставляет беспокоиться. Пока нет никаких данных, могут ли с ним справиться имеющиеся вакцины.

Нкенгасонг подчеркнул, что Танзания пока не предоставляет данных о заражении коронавирусом на территории страны.

Что еще сказал Нкенгасонг

Танзания поздно ввела карантинные мероприятия, но они не были достаточно жесткими.

Африка уверенно движется в сторону третьей волны коронавируса.

Африканские страны должны получить вакцины от Johnson & Johnson уже в ближайшее время.

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