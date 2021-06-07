Сейчас во многих странах мира, в том числе и в Украине, можно наблюдать значительное ослабление карантина. Во время брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что это "может иметь катастрофические последствия".
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Он отметил, что в странах с наибольшим доступом к COVID-вакцинам наблюдается снижение смертности среди старшей возрастной группы. Такие страны ослабляют карантин, но это нужно делать осторожно, учитывая циркуляцию вирусов.
Гебрейесус добавил, что ослабление карантина в первую очередь может навредить еще не вакцинированным людям.
Тедрос Аданом Гебрейесус
"С увеличением глобальной передачи штаммов, вызывающих беспокойство, включая вариант "Дельта" , слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован" .
К слову, сейчас, 7 июня, Кабмин установил новое определение зеленой зоны карантина. Кроме этого, правительство ослабило ряд ограничений.
Ослабление карантина в Украине: что разрешили
Источник: Кабмин
- При въезде на территорию Украины, кроме ПЦР-теста, позволили предъявлять экспресс-тесты на антиген или документ о вакцинации.
- Ресторанам разрешили работать круглосуточно. Кроме того, обязательное расстояние между столиками уменьшили с 2 до 1,5 метра.
- Позволили работу ночных клубов, организацию концертов и массовых мероприятий. При этом должно быть выделено не менее 4 квадратных метров площади на одного человека, то есть наполненность зала – не более двух третей мест. Но эти ограничения не нужны, если все посетители будут иметь отрицательный результат ПЦР-теста, экспресс-теста на антиген или документ о вакцинации.
- Еще позволили работу гостиниц, кемпингов и хостелов.
- Кроме этого, изменили порядок рассадки людей в кинотеатрах и концертных залах. Теперь должно быть так: 2 ряда заполнены, один пустой.