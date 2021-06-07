Может иметь катастрофические последствия, – ВОЗ о новых штаммах коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что быстрое снятие карантина может иметь катастрофические последствия. Прежде всего, из-за распространения новых штаммов коронавируса.

Сейчас во многих странах мира, в том числе и в Украине, можно наблюдать значительное ослабление карантина. Во время брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что это "может иметь катастрофические последствия".

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Он отметил, что в странах с наибольшим доступом к COVID-вакцинам наблюдается снижение смертности среди старшей возрастной группы. Такие страны ослабляют карантин, но это нужно делать осторожно, учитывая циркуляцию вирусов.

Гебрейесус добавил, что ослабление карантина в первую очередь может навредить еще не вакцинированным людям.

Тедрос Аданом Гебрейесус "С увеличением глобальной передачи штаммов, вызывающих беспокойство, включая вариант "Дельта" , слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован" .

К слову, сейчас, 7 июня, Кабмин установил новое определение зеленой зоны карантина. Кроме этого, правительство ослабило ряд ограничений.

Ослабление карантина в Украине: что разрешили

Источник: Кабмин

При въезде на территорию Украины, кроме ПЦР-теста, позволили предъявлять экспресс-тесты на антиген или документ о вакцинации.

Ресторанам разрешили работать круглосуточно. Кроме того, обязательное расстояние между столиками уменьшили с 2 до 1,5 метра.

Позволили работу ночных клубов, организацию концертов и массовых мероприятий. При этом должно быть выделено не менее 4 квадратных метров площади на одного человека, то есть наполненность зала – не более двух третей мест. Но эти ограничения не нужны, если все посетители будут иметь отрицательный результат ПЦР-теста, экспресс-теста на антиген или документ о вакцинации.

Еще позволили работу гостиниц, кемпингов и хостелов.

Кроме этого, изменили порядок рассадки людей в кинотеатрах и концертных залах. Теперь должно быть так: 2 ряда заполнены, один пустой.