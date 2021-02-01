Эпидуральная анестезия или блокада – метод анестезии, при которой обезболивающее вводят через катетер между оболочками спинного мозга. В результате человек не чувствует боли в той части тела, где проводят анестезию, но находится в сознании.

Источник: NHS

После укола чувствительность в нижней части тела теряется, но женщина может тужиться и родить ребенка естественным путем.

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Когда используют блокаду при родах

во время схваток и родов, включая кесарево сечение;

во время и после некоторых видов операций.

Чем опасна анестезия при родах

Эпидуральная анестезия обычно безопасна, но существует небольшой риск возникновения побочных эффектов и осложнений. Среди них:

низкое кровяное давление может вызвать головокружение или тошноту; временное недержание мочи; кожный зуд; плохое самочувствие; головные боли; повреждение нервов во время процедуры.

Как эпидуральная анестезия может повлиять на ребенка

Использование опиоидов во время эпидуральной анестезии может вызвать у ребенка снижение частоты сердечных сокращений и дыхания, сонливость, снижение мышечного тонуса и проблемы при грудном вскармливании. Так, один из возможных побочных эффектов у некоторых младенцев – нарушение захвата груди при кормлении. Но эти эффекты краткосрочны.

Исследования влияния эпидуральной анестезии на новорожденных неоднозначны, поскольку на здоровье малыша могут влиять различные факторы. Трудно предсказать, какой эффект окажет эпидуральная анестезия: он может отличаться в зависимости от дозировки, длительности родов и состояния здоровья ребенка.

Прежде чем принять решение о проведении эпидуральной анестезии, лучше обсудить процедуру с анестезиологом. Он даст дополнительную информацию о рисках развития осложнений.