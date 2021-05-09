В Центре общественного здоровья рассказали о необычном исследовании, в котором приняли участие 12 добровольцев. Их разделили на 3 группы, каждая из которых втирала в неповрежденную кожу 95%, 85% и 55% растворы этилового спирта.

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Участники втирали антисептик в кожу очень интенсивно – 20 раз по 4 миллилитра в течение 30 секунд с перерывом в минуту.

По результатам исследования сенсации не получилось – концентрации этанола и уксусного альдегида в крови добровольцев едва повышались.

В другом похожем исследовании измеренные концентрации изопропилового спирта были в 270 раз ниже, чем токсическая концентрация этого спирта в крови.

Следовательно, использование спиртовых растворов для обеззараживания кожи рук является безопасным и привести к опьянению не может,

– отметили в Центре общественного здоровья.

Обрабатывайте руки 30 секунд. Это важно, иначе опасные микробы могут выжить.

При использовании антисептика сначала нанесите его на поверхность одной руки, а затем распределите по всей поверхности обеих рук. Важно не втирать антисептик пока руки не высохнут.

Много грязи собирается под ногтями, поэтому особое внимание уделите их очистке.

В случае частого пользования антисептиком используйте крем для рук, чтобы избежать сухости и трещин кожи.

Держите антисептик подальше от детей, ведь симпатичные баночки очень привлекают малышей, но спирт, который есть в антисептике, очень токсичен.

Антисептики на основе спирта могут быстро уменьшить количество микробов на руках в некоторых ситуациях, но они не панацея от всех видов микробов. Для удаления некоторых из них эффективнее вымыть руки с мылом.



Как меняются руки во время мытья / Инфографика 24 канала