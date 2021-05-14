В то же время возможно коллективный иммунитет и не нужен, чтобы вернуть жизнь к привычному ритму, ведь это не единственный вариант выхода из пандемии.

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Что такое коллективный иммунитет

Термин коллективный иммунитет часто применяют при моделировании различных инфекционных болезней, и он предполагает достаточное количество людей, получивших иммунитет к конкретному заболеванию. Это в свою очередь не позволяет инфекции распространяться масштабно. В контексте пандемии COVID-19 такая концепция не слишком актуальна.

Индуцированный вакциной порог коллективного иммунитета для COVID-19, вероятно, составляет более 80%, если учитывать новые, мутированные варианты инфекции.

В конце концов, достижение коллективного иммунитета – это вопрос отношения самих людей. Вместо того чтобы надеяться на коллективный иммунитет, следует сосредоточить свои усилия на противодействии и защите через вакцинацию и прерывания цепи передачи инфекции.

Сколько времени примерно нужно, чтобы сформировать коллективный иммунитет

Даже если коллективный иммунитет удастся достичь с помощью вакцинации, преодоление болезни, вероятно, займет десятки лет (как в случае с полиомиелитом).

Есть также и большой риск того, что коллективный иммунитет со временем перестанет действовать (как это было с коклюшем).

Какой выход?

Вакцинация! В то же время несмотря на то, что в США достаточно успешная кампания вакцинации от коронавируса, сейчас каждый пятый американец заявил, что никогда не сделает прививки от COVID-19, кроме того, иммунитет от вакцины, также вряд ли будет постоянным. Поэтому, нужны будут регулярные прививки.

Также важно уже сейчас позаботиться о том, чтобы катастрофические пандемии больше не повторялись в будущем.