Может ли человек заболеть коронавирусом после вакцинации: объяснение Минздрава
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, от каких факторов зависит, заболеет человек коронавирусом или нет после прививки.
Источник:НВ
Виктор Ляшко также объяснил, почему он заболел коронавирусной инфекцией после прививки.
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По его словам, и производители вакцин предупреждают, что вакцина не препятствует самому факту инфицирования.
Скорее всего, еще противодействие иммунитета было недостаточным для того, чтобы препятствовать развитию каких-то клинических форм заболевания .... Другое дело, что если уж в организме присутствуют и циркулируют антитела, клиника заболевания значительно легче, меньше осложнений. И по данным, полученным производителями в результате клинических испытаний, в том числе вакцины AstraZeneca, Pfizer, в 80% случаев обходится без смертельных исходов после инфицирования вирусом,
– сказал Ляшко.
По его словам, инфицирование коронавирусом после вакцинации зависит от нескольких факторов, а также вирусной нагрузки – какое количество вируса попадает в организм и насколько в этом случае организм в состоянии обеспечить защиту от той или иной дозы вируса, которую он получил.
"Здесь несколько факторов, в частности сейчас весенний период, как говорили раньше, период авитаминоза, то есть ослабленный организм, поэтому и формирование иммунологических реакций в ответ на какие-то компоненты вакцины осуществляется более медленно и в меньшем объеме", – отметил главный санитарный врач Украины.
То есть, чем больше на человека вирусной нагрузки, тем больше у него шансов заболеть. Виктор Ляшко отметил, что это доказано многими научными работами, которые свидетельствуют о том, что инфицирующие дозы во многом определяют и характер клинического течения, и все последующие последствия после перенесенного заболевания.
Можно ли определить свой уровень иммунитета?
Виктор Ляшко рассказал, что на данный момен существует система для определения уровня иммунитета на основе иммуноферментного анализа, позволяющий в количественных единицах определить состояние и напряженность иммунитета.
"Каждый производитель дает свои единицы и свою рекомендацию в плане того, что можно считать достаточно высоким уровнем, который может препятствовать заболеванию", – пояснил он.
Статистика инфицирования коронавируса после прививки в Украине
Виктор Ляшко заявил, что пока такой статистики в Украине нет, потому что эту вакцину начали применять довольно давно.
Сейчас только этап первой дозы, еще не было второй дозы. Но учитывая данные клинических испытаний, в принципе, если человек попадает в этот инкубационный период, то введение вакцины не препятствует развитию клинических форм заболевания,
– подчеркнул он.
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