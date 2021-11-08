Может ли человек заразиться от вакцины
Дело в том, что вакцина от COVID-19 не может заразить человека, потому что в ее составе нет живого вируса. В то же время она стимулирует выработку иммунитета. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Важно Вакцинация детей от COVID-19: почему это необходимо и как подготовиться
С начала вакцинальной кампании в Украине прививают несколькими вакцинами:
- CoronaVac;
- Comirnaty от Pfizer/BioNTech;
- AstraZeneca;
- Модерна.
Все они имеют разный способ действия. Однако ни одна из них не может заразить человека COVID-19, отметили в Минздраве. Разберемся коротко, как работает каждая.
- CoronaVac – инактивированная вакцина. В ее составе уже убитый вирус. Поскольку он мертв, то он не может распространяться в организме человека.
- AstraZeneca – векторная вакцина. В ней используется безопасный модифицированный вирус простуды, имеющий специфический белок. Он же активирует иммунный ответ: производится защита организма, но человек не подхватывает вирус. Также вакцина содержит только генетический материал коронавируса, который помогает иммунной системе распознавать вирус и "дать инструкцию", как бороться с недугом.
- Вакцины Pfizer и Moderna содержат молекулу матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), которая кодирует белок оболочки коронавируса. Эта мРНК при попадании в организм учит его вырабатывать защитные антитела. Сама же мРНК гибнет.
Обратите внимание "От вакцины умирают": врач из Израиля опроверг самые абсурдные мифы о прививках
"Как можно увидеть, ни одна из вакцин не имеет в составе живого вируса, который наносит вред здоровью человека. Вакцины не провоцируют заболевание, а, наоборот, формируют устойчивую защиту для будущих "встреч" с коронавирусом", – заверили в Минздраве.
Почему вакцинированные люди могут заболеть COVID-19
Во-первых, такие случаи происходят нечасто, в основном среди пожилых людей и со слабым иммунитетом. Также вы можете заболеть, потому что у вакцины не было достаточно времени выработать защиту.
Во-вторых, количество случаев заражения среди вакцинированных увеличилось из-за того, что люди прекратили соблюдать карантинные ограничения. Даже вакцинированные должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию, отметили в ведомстве. Однако если вы заразились будучи вакцинированными, болезнь будет протекать в разы полегче. Риск тяжелого течения болезни у вакцинированных снижается в 15 раз.
Напомним, 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированые.