Может ли человек заразиться коронавирусом от вакцины

Существует миф, что вакцинированные от коронавируса люди легче заражают других людей, потому что в них с прививкой ввели коронавирус. Это неверное утверждение.

Может ли человек заразиться от вакцины

Дело в том, что вакцина от COVID-19 не может заразить человека, потому что в ее составе нет живого вируса. В то же время она стимулирует выработку иммунитета. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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С начала вакцинальной кампании в Украине прививают несколькими вакцинами:

CoronaVac;

Comirnaty от Pfizer/BioNTech;

AstraZeneca;

Модерна.

Все они имеют разный способ действия. Однако ни одна из них не может заразить человека COVID-19, отметили в Минздраве. Разберемся коротко, как работает каждая.

CoronaVac – инактивированная вакцина. В ее составе уже убитый вирус. Поскольку он мертв, то он не может распространяться в организме человека. AstraZeneca – векторная вакцина. В ней используется безопасный модифицированный вирус простуды, имеющий специфический белок. Он же активирует иммунный ответ: производится защита организма, но человек не подхватывает вирус. Также вакцина содержит только генетический материал коронавируса, который помогает иммунной системе распознавать вирус и "дать инструкцию", как бороться с недугом. Вакцины Pfizer и Moderna содержат молекулу матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), которая кодирует белок оболочки коронавируса. Эта мРНК при попадании в организм учит его вырабатывать защитные антитела. Сама же мРНК гибнет.

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"Как можно увидеть, ни одна из вакцин не имеет в составе живого вируса, который наносит вред здоровью человека. Вакцины не провоцируют заболевание, а, наоборот, формируют устойчивую защиту для будущих "встреч" с коронавирусом", – заверили в Минздраве.

Почему вакцинированные люди могут заболеть COVID-19

Во-первых, такие случаи происходят нечасто, в основном среди пожилых людей и со слабым иммунитетом. Также вы можете заболеть, потому что у вакцины не было достаточно времени выработать защиту.



Во-вторых, количество случаев заражения среди вакцинированных увеличилось из-за того, что люди прекратили соблюдать карантинные ограничения. Даже вакцинированные должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию, отметили в ведомстве. Однако если вы заразились будучи вакцинированными, болезнь будет протекать в разы полегче. Риск тяжелого течения болезни у вакцинированных снижается в 15 раз.

Напомним, 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированые.