Одна вакцина против коронавируса обеспечивает перекрестную защиту от других коронавирусов. То есть организм вырабатывает иммунитет против подобных болезней.

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Сейчас есть 3 основных семейства коронавирусов, которыми болеют люди:

Сарбековирус, который включает штамм SARS-CoV-1 – виновника вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году и известный всем нам SARS-CoV-2, который сейчас "терроризирует" мир;

Эмбековирус, который включает известный провокатор простуды OC43;

Мербековирус – вирус, ответственный за ближневосточный респираторный синдром (MERS), о котором впервые сообщили в 2012 году.

Вакцины выработали перекрестный иммунитет

Исследование показало, что плазма людей, вакцинированных против SARS-CoV-2, вырабатывала антитела, которые обеспечивали защиту против SARS-CoV-1 и коронавируса простуды (OC43).

Кроме этого, мыши, иммунизированные вакциной против SARS-CoV-1, которую изготовили в 2004 году, производили иммунные ответы против SARS-CoV-2. В общем, это первое исследование, которое показывает, что предыдущие коронавирусные инфекции могут защитить от заражений другими коронавирусами.

Как объясняют ученые, причина заключается в том, что SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 генетически похожи. Они словно двоюродные братья, в то время как коронавирус простуды более отличается от SARS-CoV-2.

Можно ли выпустить универсальную вакцину против коронавирусов

Пока коронавирусы были похожими более чем на 70%, мыши были защищены. Но если бы они подверглись воздействию коронавирусов совсем другого семейства, вакцины могли бы обеспечить меньшую защиту,

– говорится в исследовании.

Авторы исследования заявили, что семейств коронавирусов множество, поэтому один универсальный препарат произвести невозможно. Но вполне возможно разработать по вакцине для каждого семейства в отдельности. Впрочем, это еще не актуально. Сейчас перед исследователями стоит задача определить, сколько длится перекрестная защита от уже имеющихся вакцин.