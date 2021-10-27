Насколько эффективен исландский мох
Исландский мох – это лишайник. Считается, что Исландия меньше пострадала после аварии на Чернобыльской АЭС, поэтому здесь лишайники менее радиоактивны. Однако исландский мох опасен в больших количествах, так как высушенное растение может быть загрязнено свинцом.
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По данным Европейского агентства по лекарственным средствам, исландский мох можно использовать для лечения раздражения полости рта и горла, сухого кашля и временной потери аппетита. Однако эти показания основаны не на клинических исследованиях, а на том, что исландский мох используют уже около 30 лет. В США исландский мох разрешен только как ароматизатор в алкогольных напитках.
Что действительно поможет быстрее выздороветь
- пить больше жидкости. Куриный бульон, чай или теплый яблочный сок уменьшают заложенность носа вследствие увеличения оттока слизи. Бульон разжижает слизь и помогает предотвратить обезвоживание;
- больше отдыхать;
- полоскать горло раствором с солью. От ¼ до ½ чайной ложки соли нужно растворить в стакане теплой воды. Это может временно облегчить боль или першение в горле. Способ не подходит детям до 6 лет;
- увлажнять полость носа. Солевые капли и спреи для носа (можно использовать физический раствор), которые отпускаются без рецепта, могут уменьшить заложенность носа;
- увлажнять воздух в комнате. Если воздух в комнате влажный, слизистая не пересыхает и дышать становится легче.