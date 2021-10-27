Может ли исландский мох помочь вылечить простуду

В настоящее время нет убедительных доказательств, что исландский мох эффективен и безопасен для лечения респираторных вирусных инфекций.

Насколько эффективен исландский мох

Исландский мох – это лишайник. Считается, что Исландия меньше пострадала после аварии на Чернобыльской АЭС, поэтому здесь лишайники менее радиоактивны. Однако исландский мох опасен в больших количествах, так как высушенное растение может быть загрязнено свинцом.

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По данным Европейского агентства по лекарственным средствам, исландский мох можно использовать для лечения раздражения полости рта и горла, сухого кашля и временной потери аппетита. Однако эти показания основаны не на клинических исследованиях, а на том, что исландский мох используют уже около 30 лет. В США исландский мох разрешен только как ароматизатор в алкогольных напитках.

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