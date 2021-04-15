Эксперименты на мышах продемонстрировали, что употребление какао даже на фоне жирной диеты улучшает состояние внутренних органов и снижает вес. Ученые считают, что такой же эффект можно наблюдать и на людях.

Исследователи из Университета Пенсильвании хотели определить, может ли какао влиять на прогрессирование неалкогольной жировой болезни печени. В какао содержится много полезных веществ, в частности клетчатка, железо и флавонолы.

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Как проводился эксперимент на мышах

Ученые поделили мышей с ожирением на 2 группы.

Одну из которых продолжали кормить жирной пищей с добавлением какао, а вторую лишь жирным рационом.

В рамках эксперимента ученые протестировали добавки какао в физиологически досягаемой для человека дозе – примерно 10 столовых ложек какао в день, что эквивалентно 5 чашкам горячего напитка.

Результаты исследования

Интересно, что мыши, которым давали какао, набрали на 21% меньше веса, чем грызуны из контрольной группы. Кроме этого, они имели меньший вес селезенки, что является индикатором более низкого уровня воспаления в организме.

Уровень жировых отложений в печени мышей, употреблявших какао, был ниже на 28%. Уровень окислительного стресса был меньше на 56%, а уровень повреждения ДНК в печени – на 75% ниже.

Пока ученые не могут объяснить, что именно приводит к такому эффекту. Вероятно, содержащиеся в нем экстракты какао и химические вещества могут подавлять ферменты, ответственные за переваривание жиров и углеводов. В таком случае жир не усваивается, а просто проходит по пищеварительному тракту. Ученые считают, что аналогичный процесс происходит и у людей.

Исследователи добавили, что для человека с ожирением простого добавления 5 чашек какао в рацион будет недостаточно. Ведь при борьбе с ожирением в первую очередь необходимо изменить стиль питания и регулярно заниматься физическими нагрузками.