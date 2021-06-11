Американские ученые изучали взаимосвязь COVID-19 и деменции на фоне роста неврологических осложнений после инфекции, которые у некоторых пациентов длятся месяцами. Пока нет однозначных доказательств, что SARS-CoV-2 инфицирует мозг напрямую, поэтому ученые еще не понимают до конца, как вирус приводит к неврологическим проблемам.
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Чтобы объяснить корреляцию, ученые использовали искусственный интеллект – алгоритм анализировал данные от пациентов с COVID-19 и болезнью Альцгеймера.
Таким образом, они смогли установить взаимосвязь генов и белков, связанных с данными состояниями.
Результаты исследования
На первом этапе ученые не нашли убедительных доказательств того, что SARS-CoV-2 поражает непосредственно клетки мозга, однако они определили тесную связь между SARS-CoV-2 и генами и белками, ассоциированными с несколькими неврологическими заболеваниями, в первую очередь, с болезнью Альцгеймера.
Кроме того, ученые определили, что COVID-19 может приводить к неврологическим воспалениям и повреждениям микрососудов головного мозга, которые относят к признакам болезни Альцгеймера.
Сейчас команда работает над определением информативных биомаркеров и новых терапевтических целей, которые позволят быстро определять людей из группы риска деменции после COVID-19 и своевременно назначать им лечение и профилактику.
В настоящее время деменция и другие нейродегенеративные заболевания не поддаются лечению, однако ранние профилактические меры и препараты для коррекции симптомов, могут замедлить развитие болезни.