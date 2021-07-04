Может ли кожа рассказать о состоянии пищеварительной системы

Связь заболеваний пищеварительного тракта и кожи до сих пор является достаточно дискуссионной темой, есть люди, которые до сих пор убеждены, что акне – это причина плохой работы кишечника, но ведущие исследования опровергают такую гипотезу. В то же время есть определенные кожные состояния, которые действительно могут рассказать немного больше о вашем ЖКТ.

При чем тут гастрит и хеликобактер пилори

Так, семейный врач, участница сообщества Свой.Док Мария Гунькало рассказала, что сегодня научно не установлена связь между бактерией HP и различными кожными проблемами, в частности, акне, атопическим дерматитом и другими заболеваниями кожи.

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В то же время после лечения НР гастрита у некоторых пациентов с акне проявляется временное улучшение, так как бактерии, которые размножаются в сальных железах чувствительны к антибиотикам от хеликобактера.

Другие виды гастрита, например аутоиммунный, может приводить к нарушению всасывания микроэлементов, что приводит к дефицитным состояниям (железа, витамина В12), неспецифическими проявлениями которых являются: изменение эластичности, гиперпигментация, сухость, зуд.

Заболевания печени, которые действительно могут привести к проявлениям на коже

Гепатиты (вирусные, токсические, алкогольные, аутоиммунные)

Цирроз (в том числе первичный билиарный – ПБЦ)

Первичный склерозирующий холангит

Какие признаки могут быть? ⠀

Зуд (при холестазе, гепатите С)

Цвет (желтуха, бурый оттенок при ПБЦ)

Ксантомы – это поражение кожи, вызванное накоплением жира в клетках. Могут быть связаны с печенью (липидным обменом), а могут нет.

Сосудистые звездочки – бывают при портальной гипертензии, хотя по иным причинам больше – наследственные, приобретенные при эндокринологических, аутоиммунных патологиях, травматические и др.

Геморрагические пятна.

Пальмарном эритема (ладонная) – может быть нормой у некоторых людей, или признаком какого-то заболевания. У 23% людей с циррозом встречается этот симптом.⠀

Что до желчного пузыря, "засей желчи, дискинезии, гипофункции" и другие состояния – не является причиной высыпаний, – убеждает врач.

Кроме того, Мария Гунькало подчеркнула, что "шлаки" не существующее понятие в современной медицине, а потому не надо "чистить" искусственно организм различными "чистками", "разгрузочными" днями или детокс-системами.



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