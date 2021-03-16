Ученые считают, что временные переживания беременной женщины никак не отразятся на ребенке. Зато длительный стресс увеличивает риск заболеваний ребенка в будущем.

Как депрессия будущей матери влияет на ребенка

Сильный продолжительный стресс у будущей матери увеличивает риск развития психического или физического заболевания у ребенка. Например, у него может проявиться синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или могут возникнуть сердечно-сосудистые заболевания. Также предродовая депрессия матери связана с развитием депрессии у ребенка в подростковом возрасте.

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Точный механизм влияния стресса матери на ребенка пока не ясен. Ученые предполагают, что в ответ на стресс организм выделяет гормоны, в частности кортикотропин (CRH), который приводит к повышению уровня гормона стресса кортизола. Небольшое количество гормона CRH попадает в околоплодные воды и может ускорить рост плода.

Депрессия – симптомы Грусть или подавленное настроение большую часть дня, но особенно по утрам.

Потеря интереса или удовольствия от прежних занятий.

Значительная потеря или набор веса, не связанные с диетой.

Проблемы с засыпанием или, наоборот, непреодолимая сонливость.

Слабость, неэнергичность и повышенная утомляемость.

Чувство никчемности или неоправданное чувство вины.

Невозможность сконцентрироваться и подумать, нерешительность.

Заметная со стороны бесцельная физическая активность, например, невозможность усидеть на месте, или заторможенность движений и речи.

Периодические мысли о смерти или самоубийстве.

Это увеличивает шансы на выживание в случае преждевременных родов, но в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на здоровье.

Что делать, чтобы защитить ребенка

Депрессия может обернуться массой проблем: беременная женщина перестанет уделять внимание своему здоровью, будет хуже питаться. Хронический стресс увеличивает риск выкидыша, преждевременных родов и послеродовой депрессии.

Во время беременности можно принимать антидепрессанты. Риск врожденных дефектов и других проблем для младенцев, чьи матери принимают антидепрессанты во время беременности, очень низкий. Кроме лекарств еще есть психотерапия. Можно сочетать работу с психотерапевтом и приемом препаратов.