Мастурбация – часть здоровой сексуальной жизни. Для многих первым сексуальным опытом становится именно она, а не контакт с партнером.

Хотя люди могут не хотеть говорить о мастурбации, стыдиться нечего и вину чувствовать не за что. Это делают люди разного возраста и убеждений. В общем, мастурбировать – нормально, даже если это происходит часто.

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Как часто можно мастурбировать

Некоторые люди мастурбируют каждый день или чаще, чем раз в день, а кто-то делает это один раз в месяц или один раз в год. Мастурбировать даже несколько раз в день абсолютно безопасно, независимо от того, случился оргазм или нет. Есть только одно но: если мастурбировать слишком часто, то могут болеть гениталии, но это обычно быстро проходит.

Несмотря на мифы о вреде частой мастурбации, она не оказывает вредного физического или эмоционального воздействия, даже если вы делаете это часто. Напротив, мастурбация имеет ряд преимуществ для физического и психического здоровья, например может помочь справиться со стрессом и чувствовать себя хорошо в своем теле.

Мастурбация – самый безопасный секс. Вам не нужно беспокоиться о заражении инфекциями, передающимися половым путем. Когда вы мастурбируете с партнером, риск передачи или заражения ИППП невелик.

Когда мастурбация может навредить

Если вы чувствуете, что мастурбация влияет на вашу социальную жизнь, подвигает секс или наносит вред вашим гениталиям, – обратитесь к урологу или сексологу.

Иногда из-за агрессивной мастурбации, когда мужчина насильно сгибает половой орган, чтобы прекратить эрекцию, можно сломать член. В этом случае нужно немедленно обратиться к хирургу.

И помните, что не всем нравится мастурбировать, и нет причин делать это, если вы этого не хотите. Так же как и продолжать верить в миф о том, что она может навредить.