Все люди могут сказать, что носить маски не очень приятно и комфортно. Многие люди, особенно те, у кого проблемы с дыханием, отказываются носить их, опасаясь задохнуться. Например, астматики. Врачи из США провели собственное исследование и доказали, что это не более чем миф.

Ученые обнародовали результаты исследования, которое они провели с целью доказать, что маски не препятствуют нормальному дыханию даже у людей с бронхиальной астмой.

Также на тему: В ВОЗ не рекомендуют гидроксихлорохин для профилактики COVID-19

Как происходило исследование

Врачи провели анкетирование 223 взрослых и детей, обратившихся в клинику аллергии Университета Мичигана с сентября по октябрь прошлого года. Пациенты отвечали на вопросы о том, была ли у них диагностирована астма, какую маску носят для защиты от коронавируса и как долго. Около половины (46%) участников сообщили, что страдают астмой.

Авторы исследования провели пульсоксиметрию в состоянии покоя для измерения сатурации (уровня кислорода в крови (SpO2)) у всех добровольцев.

Маски не уменьшают уровень кислорода в крови

В целом, среднее значение SpO2 составляло 98% (нормальный диапазон 93-100%) как в группе участников с астмой, так и без нее.Специалисты также оценили влияние различных типов масок на уровень кислорода в крови: тканевой, медицинской и респиратор №95. Среднее значение SpO2 для первых двух типов составило 98%, для респиратора – 99%.

Длительность использования защитного средства не оказала существенного влияния на сатурацию. У тех, кто носил маску в течение часа, уровень кислорода в крови составил 98% по сравнению с 99% у тех, кто ходил в маске дольше часа.

Мы не обнаружили никакого влияния ношения маски на сатурацию ни у одного из пациентов, независимо от того, страдали они астмой или нет. Нет никакой связи со временем ношения маски. Наши выводы убедительно подтверждают данные о том, что ношение всех типов масок абсолютно безопасно. Надеемся, что это успокоит пациентов с астмой,

– отметили ученые.