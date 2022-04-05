Может ли от стресса повышаться температура

У некоторых людей во время стресса действительно повышается температура тела. Так проявляется психогенная лихорадка.

Психогенная лихорадка – психосоматическое заболевание, связанное с острым или хроническим стрессом. Однако точный механизм его возникновения до конца не изучен.

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Если у человека регулярно поднимается температура без причины, можно вести журнал, чтобы фиксировать симптомы лихорадки и отследить динамику. Если непонятная лихорадка сохраняется несколько недель, следует обратиться к психиатру и рассказать о своих наблюдениях.

Психогенная лихорадка – что это? Это повышение температуры тела выше 37 градусов Цельсия во время острого или хронического стресса. При этом у человека нет типичных причин лихорадки, например простуды или инфекции, но иногда при стрессе кроме повышенной температуры возникают озноб, усталость и покраснение кожи.

Почему повышаются температура тела из-за стресса

Ученые точно не знают, почему возникает психогенная лихорадка. Есть две версии: или мозг повышает температуру тела в ответ на стресс или гормоны стресса взаимодействуют с эндокринной системой и вызывают лихорадку. Психогенная лихорадка может возникать в любом возрасте и чаще встречается у женщин.

Что делать

Психогенная лихорадка не лечится обычными противовоспалительными препаратами, такими как аспирин или ибупрофен, даже если они действуют на понижение температуры.

Обычно такая лихорадка кратковременна и проходит без лечения. Но если она появляется регулярно и беспокоит, лучше проконсультироваться с психиатром: он подскажет, как снизить уровень стресса и при необходимости назначит лечение.