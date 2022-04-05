Может ли от стресса повышаться температура
Источник:AIS
У некоторых людей во время стресса действительно повышается температура тела. Так проявляется психогенная лихорадка.
Психогенная лихорадка – психосоматическое заболевание, связанное с острым или хроническим стрессом. Однако точный механизм его возникновения до конца не изучен.
Читайте также: Что делать, когда полностью исчез аппетит из-за стресса
Если у человека регулярно поднимается температура без причины, можно вести журнал, чтобы фиксировать симптомы лихорадки и отследить динамику. Если непонятная лихорадка сохраняется несколько недель, следует обратиться к психиатру и рассказать о своих наблюдениях.
Почему повышаются температура тела из-за стресса
Ученые точно не знают, почему возникает психогенная лихорадка. Есть две версии: или мозг повышает температуру тела в ответ на стресс или гормоны стресса взаимодействуют с эндокринной системой и вызывают лихорадку. Психогенная лихорадка может возникать в любом возрасте и чаще встречается у женщин.
Что делать
Психогенная лихорадка не лечится обычными противовоспалительными препаратами, такими как аспирин или ибупрофен, даже если они действуют на понижение температуры.
Обычно такая лихорадка кратковременна и проходит без лечения. Но если она появляется регулярно и беспокоит, лучше проконсультироваться с психиатром: он подскажет, как снизить уровень стресса и при необходимости назначит лечение.