Перед тем как сделать пирсинг, важно выбрать проверенный салон с квалифицированным мастером, который соблюдает правила гигиены, а после прокола – соблюдать рекомендации по уходу за раной.

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После процедуры лучше не посещать бассейн и не трогать украшение для пирсинга, пока не зажило место прокола. Если сделали пирсинг на языке, щеке или губе, то после каждого приема пищи и перед сном нужно полоскать рот антисептическим средством без спирта. При пирсинге на коже нужно очищать место прокола дважды в день водой с мылом.

Как выбрать мастера пирсинга

Мастеру пирсинга можно доверять, если он:

имеет сертификат, подтверждающий его обучение и квалификацию;

моет руки перед каждой процедурой;

использует новые одноразовые перчатки для каждого клиента, а также одноразовые иглы и стерилизованные инструменты;

использует стерилизованные или одноразовые пистолеты для прокалывания ушей.

Пирсинг не вызывает рак, но могут быть другие проблемы

Пирсинг не увеличивает риск развития рака. Но есть риск, что разовьются осложнения. К ним относятся: