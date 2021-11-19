Может ли пирсинг вызвать рак
Источник:Mayo Clinic
Если вы хотите сделать пирсинг, нужно помнить о рисках. Если нарушить правила гигиены, в месте пирсинга может возникнуть воспаление или инфекции, которые передаются через кровь — гепатиты B и C, ВИЧ. Но доказательств о связи пирсинга и рака – не существует.
Перед тем как сделать пирсинг, важно выбрать проверенный салон с квалифицированным мастером, который соблюдает правила гигиены, а после прокола – соблюдать рекомендации по уходу за раной.
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После процедуры лучше не посещать бассейн и не трогать украшение для пирсинга, пока не зажило место прокола. Если сделали пирсинг на языке, щеке или губе, то после каждого приема пищи и перед сном нужно полоскать рот антисептическим средством без спирта. При пирсинге на коже нужно очищать место прокола дважды в день водой с мылом.
Как выбрать мастера пирсинга
Мастеру пирсинга можно доверять, если он:
- имеет сертификат, подтверждающий его обучение и квалификацию;
- моет руки перед каждой процедурой;
- использует новые одноразовые перчатки для каждого клиента, а также одноразовые иглы и стерилизованные инструменты;
- использует стерилизованные или одноразовые пистолеты для прокалывания ушей.
Пирсинг не вызывает рак, но могут быть другие проблемы
Пирсинг не увеличивает риск развития рака. Но есть риск, что разовьются осложнения. К ним относятся:
- аллергические реакции. Аллергию вызывают некоторые украшения, особенно изделия из никеля, поэтому важно заранее проконсультироваться с мастером и подобрать гипоаллергенные металлы;
- осложнения со стороны ротовой полости. Из-за пирсинга на языке можно сломать зубы и повредить десны, а отек языка после прокола может мешать жевать и глотать;
- кожные инфекции. Из-за них после прокола появляются покраснения, боль, отек и гнойные выделения;
- другие проблемы с кожей. Пирсинг может привести к образованию шрамов и келоидов – неровностей, которые возникают из-за чрезмерного разрастания рубцовой ткани;
- болезни, которые передаются через кровь. Если оборудование, используемое для пирсинга, загрязнено зараженной кровью, человек может заразиться гепатитом B, С и ВИЧ. В проверенных салонах такого не произойдет, потому что там все инструменты обрабатываются в стерилизаторе, а мастера используют одноразовые расходники;
- травма. Украшения могут случайно зацепиться за одежду и вырваться, из-за этого будут нужны швы или иное лечение.