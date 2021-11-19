Может ли пирсинг вызвать рак

19 ноября 2021 , 13:50
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Источник:

Mayo Clinic

Если вы хотите сделать пирсинг, нужно помнить о рисках. Если нарушить правила гигиены, в месте пирсинга может возникнуть воспаление или инфекции, которые передаются через кровь — гепатиты B и C, ВИЧ. Но доказательств о связи пирсинга и рака – не существует.

Перед тем как сделать пирсинг, важно выбрать проверенный салон с квалифицированным мастером, который соблюдает правила гигиены, а после прокола – соблюдать рекомендации по уходу за раной.

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После процедуры лучше не посещать бассейн и не трогать украшение для пирсинга, пока не зажило место прокола. Если сделали пирсинг на языке, щеке или губе, то после каждого приема пищи и перед сном нужно полоскать рот антисептическим средством без спирта. При пирсинге на коже нужно очищать место прокола дважды в день водой с мылом.

Как выбрать мастера пирсинга

Мастеру пирсинга можно доверять, если он:

  • имеет сертификат, подтверждающий его обучение и квалификацию;
  • моет руки перед каждой процедурой;
  • использует новые одноразовые перчатки для каждого клиента, а также одноразовые иглы и стерилизованные инструменты;
  • использует стерилизованные или одноразовые пистолеты для прокалывания ушей.

Пирсинг не вызывает рак, но могут быть другие проблемы

Пирсинг не увеличивает риск развития рака. Но есть риск, что разовьются осложнения. К ним относятся:

  • аллергические реакции. Аллергию вызывают некоторые украшения, особенно изделия из никеля, поэтому важно заранее проконсультироваться с мастером и подобрать гипоаллергенные металлы;
  • осложнения со стороны ротовой полости. Из-за пирсинга на языке можно сломать зубы и повредить десны, а отек языка после прокола может мешать жевать и глотать;
  • кожные инфекции. Из-за них после прокола появляются покраснения, боль, отек и гнойные выделения;
  • другие проблемы с кожей. Пирсинг может привести к образованию шрамов и келоидов – неровностей, которые возникают из-за чрезмерного разрастания рубцовой ткани;
  • болезни, которые передаются через кровь. Если оборудование, используемое для пирсинга, загрязнено зараженной кровью, человек может заразиться гепатитом B, С и ВИЧ. В проверенных салонах такого не произойдет, потому что там все инструменты обрабатываются в стерилизаторе, а мастера используют одноразовые расходники;
  • травма. Украшения могут случайно зацепиться за одежду и вырваться, из-за этого будут нужны швы или иное лечение.
Автор: Олександр Бевза