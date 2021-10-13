Исследователи из Копенгагенского университета предположили, что регулярное посещение сауны и плавания в холодной воде могут повлиять на способность бурого жира сжигать энергию и вырабатывать тепло, тем самым "приучая" организм комфортно переносить как сильную жару, так и холод.

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Исследование пользы сауны и закаливания

В исследовании принимали участие 8 молодых мужчин, которые в течение 2 лет раз в неделю практиковали плавание в холодной воде и сауну, или "моржевание". Еще 8 участников той же возрастной группы были включены в контрольную группу, у них не было этих процедур.

Ученые предполагали, что у любителей ледяной воды и горячей сауны увеличится объем бурого жира, однако по результатам исследования они увидели другой эффект: у добровольцев значительно улучшилась терморегуляция. Чтобы оценить влияние таких процедур на устойчивость к холоду, добровольцев из обеих групп попросили погрузить руку в ледяную воду на 3 минуты.

Сауна и закаливание уменьшает риск нарушений обмена веществ

По сравнению с контрольной группой у всех участников были обнаружены минимальные изменения пульса и артериального давления. У них также была выше температура кожи, что свидетельствует о более высоком уровне адаптации к потере тепла в организме.

При воздействии холода активность бурой жировой ткани увеличивалась в обеих группах, однако у любителей "моржевания" и сауны было лучше выработка тепла и расход энергии.

Ученые также оценили терморегуляцию в организме у всех участников в течение дня при комфортной температуре. Оказалось, что у любителей контрастных процедур температура тела в среднем ниже, что потенциально является признаком адаптации к жаре благодаря частому посещению сауны.

Авторы исследования отметили, что эти выводы нельзя считать окончательными из-за небольшой выборки участников. Однако эти результаты указывают на то, что повышение активности бурой жировой ткани может значительно снизить риск нарушений метаболизма.