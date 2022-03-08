Но кратковременный испуг к разрыву сердечной мышцы привести не может. Однако это может произойти в результате острого сердечного приступа или травмы.
Читайте также За время пандемии у людей повысилось артериальное давление
В этом случае появятся симптомы: боль в груди, обморок и растяжение яремной вены. В группе риска находятся женщины, люди старше 60 лет, люди, имеющие повышенное давление.
Несмотря на то, что это явление редкость, в 2020 году было описано пять таких смертельных последствий. Причинами смерти в четырех случаях стала аритмия, а в пятом – разрыв сердечной мышцы.
Слишком долгий страх может быть опасным
Длительный стресс, возникающий из-за переживаний и страха, может негативно повлиять на организм. Если пугаться слишком часто или долго, стресс может стать хроническим и вызвать проблемы со здоровьем.
Длительное действие адреналина может стать причиной учащенного сердцебиения, высокого кровяного давления, беспокойства, потери веса, чрезмерного потоотделения. В редких случаях адреналина может выделиться настолько много, что сердце не выдержит и человек умрет.
При этом эксперты считают, что периодические выбросы адреналина могут оказаться полезными, поскольку приводят к улучшению умственных функций. Выходит, что длительный и постоянный страх отравляет наше состояние и медленно убивает нас.
Как побороть страх
- Дышать глубже. Это поможет успокоить нервную систему. Сначала глубокий вдох, затем медленный выдох.
- Умыться. Теплая вода немного освежит, а процесс ненадолго отвлечет от тревожных мыслей.
- "Заземлиться". Оглянитесь, чтобы отвлечься от страхов. Считайте все желтые или зеленые предметы в комнате, найдите все предметы на букву К или все вещи из дерева.