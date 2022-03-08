Но кратковременный испуг к разрыву сердечной мышцы привести не может. Однако это может произойти в результате острого сердечного приступа или травмы.

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В этом случае появятся симптомы: боль в груди, обморок и растяжение яремной вены. В группе риска находятся женщины, люди старше 60 лет, люди, имеющие повышенное давление.

Несмотря на то, что это явление редкость, в 2020 году было описано пять таких смертельных последствий. Причинами смерти в четырех случаях стала аритмия, а в пятом – разрыв сердечной мышцы.

Слишком долгий страх может быть опасным

Длительный стресс, возникающий из-за переживаний и страха, может негативно повлиять на организм. Если пугаться слишком часто или долго, стресс может стать хроническим и вызвать проблемы со здоровьем.

Длительное действие адреналина может стать причиной учащенного сердцебиения, высокого кровяного давления, беспокойства, потери веса, чрезмерного потоотделения. В редких случаях адреналина может выделиться настолько много, что сердце не выдержит и человек умрет.

При этом эксперты считают, что периодические выбросы адреналина могут оказаться полезными, поскольку приводят к улучшению умственных функций. Выходит, что длительный и постоянный страх отравляет наше состояние и медленно убивает нас.

Как побороть страх