Роль переохлаждения состоит в том, что оно снижает защитные силы организма и может спровоцировать болезнь мочевыводящих путей. Инфекция обычно развивается, когда бактерии попадают в уретру.

Читайте также: Недостаток йода и лишний вес: неочевидные причины, которые мешают похудеть

Почему происходит заражение

Не помыться перед сексом. Во время секса бактерии с ягодиц могут попасть на гениталии. А мыться после вагинального секса не обязательно, потому что вагина очищается сама.

Использовать ароматизированные мыло или дезодорант, которые раздражают уретру;

Неправильно вытираться туалетной бумагой после дефекации.

Из уретры бактерии могут подняться выше в мочевой пузырь и вызвать цистит, а затем попасть в почки.

Воспалительные заболевания органов малого таза вызывают бактерии, которые из влагалища или шейки матки распространяются в матку, маточные трубы и яичники. Чаще всего это инфекции, которые передаются половым путем, например хламидиоз, гонорея или микоплазма, но даже безобидные бактерии могут попасть в репродуктивные органы.

Риск болезни выше, если у человека больше одного сексуального партнера или у женщины была повреждена шейка матки, например, после родов, выкидыша, аборта или введения внутриматочной спирали.

Как снизить риск болезней мочеполовой системы