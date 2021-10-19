Может ли сидение на холодном вызвать цистит
Источник:Mayo Clinic
Может, но только косвенно, как фактор риска. Просто переохлаждение без действия микробов или вирусов не вызывает гинекологические и урологические болезни. Если нет инфекции – нет болезни.
Роль переохлаждения состоит в том, что оно снижает защитные силы организма и может спровоцировать болезнь мочевыводящих путей. Инфекция обычно развивается, когда бактерии попадают в уретру.
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Почему происходит заражение
- Не помыться перед сексом. Во время секса бактерии с ягодиц могут попасть на гениталии. А мыться после вагинального секса не обязательно, потому что вагина очищается сама.
- Использовать ароматизированные мыло или дезодорант, которые раздражают уретру;
- Неправильно вытираться туалетной бумагой после дефекации.
Из уретры бактерии могут подняться выше в мочевой пузырь и вызвать цистит, а затем попасть в почки.
Воспалительные заболевания органов малого таза вызывают бактерии, которые из влагалища или шейки матки распространяются в матку, маточные трубы и яичники. Чаще всего это инфекции, которые передаются половым путем, например хламидиоз, гонорея или микоплазма, но даже безобидные бактерии могут попасть в репродуктивные органы.
Риск болезни выше, если у человека больше одного сексуального партнера или у женщины была повреждена шейка матки, например, после родов, выкидыша, аборта или введения внутриматочной спирали.
Как снизить риск болезней мочеполовой системы
- пить много воды. Она помогает разбавить мочу и способствует частому мочеиспусканию, при этом бактерии вымываются из мочевыводящих путей до того, как может начаться инфекция;
- ходить в туалет, как только вам нужно, и всегда полностью опорожнять мочевой пузырь;
- хорошо и часто мыть руки;
- после дефекации вытирать анальную область спереди назад. Это нужно, чтобы бактерии не попали из анальной области во влагалище и уретру;
- использовать презервативы каждый раз, когда занимаетесь сексом;
- ограничить количество сексуальных партнеров;
- как можно скорее опорожнить мочевой пузырь после секса. Также ученые рекомендуют сразу выпить полный стакан воды, чтобы избавиться от бактерий;
- ежедневно мыть кожу вокруг влагалища и ануса. Нежная кожа вокруг этих участков может раздражаться, поэтому мыться нужно аккуратно и использовать мягкое нейтральное мыло.