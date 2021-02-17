Тревога – это защитный механизм и жизненно важная часть жизни каждого человека. Что интересно, тревога имеет свои полезные функции. Больше об этом – читайте далее.

Тревога – это эмоция, которая возникает, когда человек ожидает или предвидит, что может произойти что-то неприятное, написала врач-психиатр Надь Беата.

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Более 28% людей хотя бы раз в жизни испытывали симптомы тревожного расстройства (ТР). В то же время тревога имеет и свои полезные функции.

В чем заключается польза тревоги

Защитная или предупредительная

Тревога – это реакция на опасность. Основной ее задачей является предупреждение о потенциальных угрозах и она дает возможность избежать их или ответить на них.

Мотивационная и побудительная

Тревога может побудить нас к решению сложных вызовов. "Правильное" количество тревоги может помочь нам достичь лучших результатов, стимулировать нас к действиям и развитию. Тревога может помочь нам чувствовать себя более подготовленными к встрече с проблемами,

– написала врач.

Адаптационная

Тревога помогает быстро менять свое поведение и приспосабливаться к новым, но и иногда неожиданным изменениям и условиям жизни. Это способствует защите и самосохранению.



Тревога может быть полезной / Фото: Getty Images

"Но как только тревога становится продолжительной и выраженной, это нарушает социальное функционирование, качество жизни, вызывает неприятные физические проблемы... можно говорить о патологической тревоге, а не нормальной", – отметила психиатр.

Есть люди, которые более тревожны, чем другие. Эту особенность они получили из-за определенных биологических и генетических факторов.

И это не делает их плохими или больными – мы все разные и особенные по-своему. Наоборот, очень часто эта тревожная черта может им быть в плюс и помогать в жизни,

– отметила медик.