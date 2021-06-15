Как влияет вакцинация на женский организм?

Нет никаких исследований, свидетельствующих о том, что женщины имеют более сильные реакции на вакцину. То, что сообщения о побочных реакциях от женщин поступают чаще, может быть связано с тем, что их вакцинировано на 4906 больше.

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Может ли вакцинация повлиять на результаты маммографии?

В Минздраве ответили, что да – вакцинация может повлиять на результаты маммографии. В то же время, увеличение лимфатических узлов является нечастой побочной реакцией на вакцину от Pfizer, но этот фактор стоит учесть это, если женщина собирается делать маммографию.



Вакцинация может повлиять на результаты маммографии / Инфографика Минздрава

Влияет ли вакцина на менструальный цикл?

Пока нет исследований, которые подтвердили бы, что вакцинация влияет на менструальный цикл.

В Минздраве пояснили, что нарушение менструального цикла – довольно распространенное явление, которое может быть вызвано стрессом, изменением веса, изменением физической активности и фоновыми заболеваниями.

В случае нарушения цикла после вакцинации женщина должна обратиться к гинекологу.



О любых изменениях в организме стоит сообщать своему врачу / Инфографика Минздрава

Может ли вакцина вызвать бесплодие?

Нет. По слухам, вакцина от Pfizer может вызвать иммунный ответ против плацентарного белка. Но тогда так же происходило бы и во время заболевания COVID-19,

– пояснили в Минздраве.

И добавили, что в случае, если бы это было правдой, это означало бы, что миллионы женщин детородного возраста по всему миру, перенесших COVID-19 за последний год, не могут иметь детей. А это неправда.