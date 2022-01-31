Так что данные о том, что вакцинация вызывает бесплодие – неправдивы. Об этом сообщила специалист по репродуктивной медицине Виктория Мале из Имперского колледжа Лондона. Она назвала исследования, проведенные в США и Норвегии и отслеживающие женские циклы, "успокаивающими".

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Как вакцинация влияет на менструацию

Она ознакомилась с исследованиями с помощью специальной программы. В них 2400 из почти 4000 женщин были вакцинированы. Другие – не прививались против COVID-19.

Оказалось, что первая доза не влияла на менструальный цикл. После второй дозы менструация наступила в среднем на полдня позже.

Следует знать. Менструальный цикл считается от первого дня менструации до первого дня следующей. Небольшие колебания нормальны. Временные конфигурации могут вызвать стресс, диета и даже физические упражнения.

Самая большая задержка была у 358 женщин, получивших обе прививки в пределах одного цикла. Менструация у них началась через два дня и более. Внутри этой группы – 11% женщин заявили, что критические дни также длились гораздо дольше.

У всех женщин все нормализовалось после двух циклов.

Изменения до или после вакцинации

В другом исследовании у 5 688 норвежских женщин спросили, заметили ли какие-либо изменения до или после вакцинации. Результаты таковы:

38% сообщили о нарушении до вакцинации;

39% – после первой дозы;

41% женщин сообщили об изменениях после второй инъекции.

Частым изменением, о котором сообщили, было обильное кровотечение. Однако критического тоже ничего не возникло. Спустя немного времени все восстанавливалось.

Изменения менструации происходят после вакцинации, но они очень малы по сравнению с естественными колебаниями. Более того, они довольно быстро исчезают,

– подчеркнула Мале.

По ее словам, тот факт, что такая проблема существует, никак не связана с ранее ложной информацией о репродуктивном здоровье. В частности, говорится, что вакцинация против коронавируса никак не может спровоцировать бесплодие.